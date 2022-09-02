عوامل تزيد خطر الإصابة بالذبحة الصدرية

كتبت نهير عبد النبى

الذبحة الصدرية واحدة من أخطر المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، وقد تهدد الحياة، تحدث بسبب انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، لكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine فهى:

- التقدم فى العمر.. تعتبر الذبحة الصدرية أكثر شيوعًا بعد سن 60 عامًا.

- تاريخ عائلى للإصابة بأمراض القلب.. أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت والدتك أو والدك أو أى من الأشقاء يعانون من أمراض القلب أو نوبة قلبية.

- التدخين.. يمكن أن يتسبب التدخين ومضغ التبغ والتعرض طويل الأمد للتدخين السلبى فى إتلاف بطانة الشرايين، ما يسمح بتجمع رواسب الكوليسترول ومنع تدفق الدم.

- داء السكرى.. يزيد مرض السكرى من مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية، ما يؤدى إلى الذبحة الصدرية والنوبات القلبية عن طريق تسريع تصلب الشرايين وزيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

- ضغط الدم المرتفع.. مع مرور الوقت يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الشرايين عن طريق تسريع تصلب الشرايين.

- ارتفاع نسبة الكوليسترول أو الدهون الثلاثية. يمكن أن يؤدى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار - البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - فى الدم إلى تضييق الشرايين، ويزيد البروتين الدهنى منخفض الكثافة من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية كما أن ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية فى الدم غير صحى.

- حالات صحية أخرى.. يزيد مرض الكلى المزمن أو مرض الشريان المحيطى أو متلازمة التمثيل الغذائى أو تاريخ الإصابة بالسكتة الدماغية من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية.

- يساهم نمط الحياة غير النشط فى ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى من النوع 2 والسمنة، تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن نوع ومقدار التمرين الأفضل لك.

- السمنة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، والتى يمكن أن تسبب الذبحة الصدرية. زيادة الوزن تجعل القلب يعمل بجهد أكبر لتزويد الجسم بالدم.

- ضغط عاطفى.. الكثير من التوتر والغضب يمكن أن يرفع ضغط الدم. ويمكن أن تؤدى زيادة الهرمونات التى يتم إنتاجها أثناء الإجهاد إلى تضييق الشرايين وتفاقم الذبحة الصدرية.

- الأدوية.. مثل بعض أدوية الصداع النصفى

- درجات الحرارة الباردة، قد يؤدي التعرض لدرجات حرارة منخفضة إلى حدوث ذبحة.

يمكنك المساعدة في منع الذبحة الصدرية باتباع بعض التغييرات في نمط الحياة وهى:

- لا تدخن.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

-الحفاظ على وزن صحي.

- إدارة الحالات الصحية الأخرى المتعلقة بأمراض القلب.

- تقليل التوتر.