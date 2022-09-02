

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وفرضت إجراءات مشددة على القادمين للصلاة.



وفي وقت سابق اليوم، أدى الآلاف من القدس والضفة وداخل الخط الأخضر صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبية لدعوات على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة بأداء الصلوات في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.