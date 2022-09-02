ضبط 4 أطنان أسماك مملحة ولحوم غير صالحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر، إضافة لضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وأخرى غير صالحة للإستخدام الآدمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

وتمكنت الحملة من ضبط 4 أطنان و250 كيلو أسماك مجمدة " ماكريل - سردين – هارنج" بقسم ثاني، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر، وبدون فواتير أو افراج جمركى صحى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة منها حمل رقم 4004 جنح قسم ثان كفرالشيخ، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و50 كيلو جرام لحوم قطع مجمدة ولحوم مفرومة وكبدة مجمدة وسجق وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحررت محاضر أرقام 7634 و7635 جنح قسم اول كفرالشيخ بالمخالفات، واتخاذ باقى الإجراءات القانونية،والعرض علي النيابة العامة.



اسماك مملحة غير صالحه بكفر الشيخ



ضبط اسمتاك مملحة غير صالحه