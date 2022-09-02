ضبط عصابة سرقة أرصدة البنوك فى المنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية للمواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال إرسال رسائل نصية لهم لإيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك – خلافاً للحقيقة- وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى أو شحن محافظ مالية، وأنهم وراء إرتكاب العديد من الجرائم المرتكبة وإستخدامهم أسلوباً إجرامياً فى تمرير المبالغ المستولى عليها عبر محافظ مالية إلكترونية خاصة بشركات المحمول وماكينات الدفع الإلكترونى الخاصة بمحل "سوبر ماركت" أسسه إثنين من المتهمين بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة لإخفاء وتمويه طبيعة الأموال متحصلات نشاطهم الإجرامى وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وضبط المتهم الثالث حال تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على رسائل نصية تفيد نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه – مبلغ مالى )، كما أضافت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب عدد (6) وقائع، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.