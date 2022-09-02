ضبط شركة سياحة مزيفة بالعجوزة تمرر المكالمات الدولية مع السائحين العرب

تباشر نيابة العجوزة تحقيقات موسعة بشأن ضبط شركة سياحة غير مرخصة بداخلها كمية من شبكات وسيرفرات وأجهزة كمبيوتر حديثة غير مرخصة في تمرير مكالماتهم الدولية بالمخالفة لقانون الاتصالات 10 لسنة 2013 .

البداية كانت بمعلومات وردت للإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والأثار تفيد قيام أحد الأشخاص ويدعى " م. ح " 40 سنة بإدارة شركة سياحة بدون ترخيص تزاول نشاطها في مجال حجز الفنادق وتذاكر الطيران داخل وخارج البلاد خاصة الدول العربية.

أسفرت تحريات إدارة مباحث شركات السياحة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والأثار، صحة المعلومات وأضافت ان المتهم يمارس تلك النشاط متخذا من إحدى الشقق السكنية بالعجوزة لتنفيذ جريمة، من خلال بيانات كاملة بحوزته تتضمن السائحين العرب المترددين على مصر.

تشمل تلك البيانات أسمائهم وجنسياتهم وأرقام هواتفهم الدوليه مستخدين فتيات لإدارة تلك المكالمات الدولية، لضمان تجواب العميل بعد طرح العرض الخاص بهم المزيف مستخدمين أصواتهم بطريقة خادشة للحياء العام لجذب عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات واعداد خطة محكمة، داهم رجال شرطة السياحة الشقة وضبط المتهم الرئيسى مدير الشركة والتحفظ على جميع الأجهزة المستخدمة ، وحرر المحضر رقم 15674 جنح العجوزة .