شن حملات لمواجهة مخالفات البناء وإشغالات الطرق شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلفت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى شرق الإسكندرية، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية بضرورة تكثيف حملاتها والتوجه لمنطقة أبيس الثانية عقب تلاحظ بناء مخالف، وشددت على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، وبناء على البلاغ الوارد بوجود أعمال بناء بمنطقة أبيس الثانية الناصرية تم التوجه إلى العنوان المذكور بحضور المحاسب عماد الخولى سكرتير عام الحى والإدارات المعنية وتلاحظ وجود شدة خشبية بالدور الاول علوى بإحدى العقارات وتم فك الشدة بواسطة صاحب العقار وإحالة الأمر الى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة أخرى أكدت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى شرق، أنها لن تسمح بأى تهاون أو وجود مخالفات أو تعدى على الطريق العام بنطاق الحي، مشددة على كافة الإدارات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الشوارع وشن حملات مفاجئة على مدار اليوم بأماكن متفرقة، لفرض الانضباط بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

ونفذت إدارة إشغال الطريق حملة صباحية موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع اللواء أحمد على وبورسعيد ومتفرعاته كليوباترا وأحمد حسن وأمام محطة سيدى جابر، وأسفرت عن التحفظ على 30 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة لإزالة الحدايد وأماكن حجز السيارات استهدفت متفرعات سيدى جابر وشارع بورسعيد وتم إزالة 10 كاوتش و 5 حدايد و 5 كتل خرسانية.