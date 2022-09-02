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شكوتك دلوقتى إلكترونى فى النيابة الإدارية.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 08:30 ص
شكوتك دلوقتى إلكترونى فى النيابة الإدارية.. تعرف على التفاصيل النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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يوما بعد يوم تثبت هيئة النيابة الإدارية أنها سابقة في العمل على تنفيذ مفهوم العدالة الناجزة، من خلال استخدام التقنيات والأساليب الحديثة الممثلة في التحول الرقمى في جميع تلقى الشكاوى الخاصة بمخالفات الموظف العام، أو قضايا الفساد المالى والإدارى، حيث بعد أن أتاحت النيابة الإدارية خاصية تلقى الشكاوى الكترونيا من قبل المواطنين، والتي وفرت وقت وجهد كبير على المواطنين في تقديم شكواهم، وأيضا سهلة على النيابة الإجارية نفسها في تلقى أكبر قدر من الشكوى بشكل سريع وسهل ودون أي عناء.

 

ويأتى ذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة، لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى، والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية "مصر 2030.

 

وتشمل منظومة تللقي الشكاوي: الخط الساخن 16117 البريد الإلكتروني (shakwa@ap.gov.eg) رقم تطبيق (Whatsapp) 01050601888

 

كما يمكن تحميل تطبيق النيابة الإدارية للربط مع أي وسيلة من تلك الوسائل المخصصة لتلقي الشكاوى، ومعرفة النيابة المختصة ومقرها الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، وذلك عبر متجر (Google play) لمستخدمي هواتف تعمل بنظام (Android).


النيابة الإدارية

التحول الرقمى

الشكوى الالكترونية

الفساد المالى والإدارى

اليوم السابع بلس



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