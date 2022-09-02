شقيقتها قتلتها.. الوصول لقاتل طفلة بنى سويف داخل منزلها

بنى سويف هانى فتحى

نجح رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف فى كشف غموض العثور على جثة الطفلة "ر.م.ع" 8 سنوات، وبها عدة طعنات داخل منزل أسرتها بقرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، حيث تبين أن شقيقتها هى وراء الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية والتى أشرف عليها العميد منصور الدغيدى رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف، والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى ومعاونيه النقيب محمد الليثى والنقيب محمد الجبالى والنقيب شريف عبدالمعبود، أن شقيقتها الكبرى، تدعى "س.م.ع"، تبلغ من العمر 15 عاماً، هى من قامت بطعنها وانهاء حياتها بسبب الغيرة.

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدى رئيس المباحث الجنائية يفيد بالعثور على جثة طفلة وبها عدت طعنات متفرقة بالجسم داخل منزل أسرتها بقرية أبويط دائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحثى لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجاني.

نقلت جثة الطفلة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، واخطرت النيابة العامة التى طلبت استدعاء الطبيب الشرعى لإجراء الكشف الطبى عليها، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.