شاهد لحظة ضبط المتهم بسرقة هاتف شخص داخل مسجد فى القليوبية

يبرز فيديو نجاح أجهزة الأمن فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر بأحد المساجد الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء آداء فريضة الصلاة.

بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقام بالإرشاد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.