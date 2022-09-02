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سلطات الأرجنتين تكشف هوية منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:57 ص
سلطات الأرجنتين تكشف هوية منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس شرطه الارجنتين
كتب : أحمد علوى

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كشفت الشرطة الأرجنتينية هوية الشخص الذي حاول  اغتيال نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة: "تم تحديد هوية المهاجم من قبل الشرطة الفيدرالية، وهو البرازيلي فرناندو أندريه ساباغ مونتيل، البالغ من العمر 35 عاما"، ووفقا للشرطة فإن منفذ محاولة الاغتيال لديه سوابق في حمل الأسلحة.

وهم مسلح  باغتيال كيرشنر، حيث صوب مسدسه إلى رأسها من مسافة قريبة أثناء نزولها من سيارتها في طريقها إلى منزلها، إلا أن المسدس لم يعمل.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المهاجم ولم تصب كيرشنر في الحادث.

 

الارجنتين

اغتيال نائبة رئيس الارجنتين

كريستينا كيرشنر



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