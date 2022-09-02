سريلانكا.. عودة الرئيس المخلوع جوتابايا راجاباكسا إلى البلاد السبت

صرح مسئول كبير فى وزارة الدفاع السريلانكية لوكالة فرانس برس الجمعة أن الرئيس المخلوع جوتابايا راجاباكسا سينهي إقامته فى تايلاند ويعود إلى بلاده السبت، حسبما ذكرت شبكة "فرانس برس".

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، لفرانس برس إن جوتابايا راجاباكسا "يقيم في فندق تايلاندى مثل سجين وهو مصمم على العودة". وأضاف "قيل لنا انه سيعود في وقت مبكر جدا من السبت".

وتابع المسؤول "أنشأنا للتو فرقة أمنية جديدة لحمايته بعد عودته السبت، تضم عناصر من الجيش ومجموعات من الشرطة".

وأوضح أن راجاباكسا كان لديه تأشيرة تسمح له بالبقاء في تالايند تسعين يوما. لكنه اختار العودة مع زوجته وحارسه الشخصي ومساعد آخر.

وينص الدستور السريلانكي على تأمين حراس شخصيين وآلية ومسكن للرؤساء السابقين.

وكان راجاباكسا فر من الجزيرة في 13 توليو بعد أربعة أيام على اقتحام منزله من قبل عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.