"رياضة كفر الشيخ" تستكمل انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب

كفر الشيخ - محمد سليمان

تستكمل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، سير انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب، بـ"انتخاب مجلس إدارة كامل" بمركز شباب المنشلين، التابع لإدارة شباب قلين، بإشراف من المديرية، الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية مستمرة فى استكمال انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال عضوية مجالس الإدارة، طبقا للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال عضوية مجالس الإدارة، طبقا للائحة النظام الأساسي ، وذلك وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأضاف محروس، تم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة، التي بها بند انتخاب أو استكمال ولمدة سبعة أيام من تاريخ دعوة الجمعية، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوم من تاريخ توجيه الدعوه، لانعقاد الجمعيات من خلال، إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، برئاسة الدكتور عزت محروس، مدير المديرية، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومحمد عبد الواحد، مدير إدارة الهيئات الشبابية.



انعقاد انتحابات مركز شباب المنشلين



جانب من اجراء الانتخابات بالمركز