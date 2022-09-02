روسيا لن تعيد خط الغاز لألمانيا في موعده المحدد.. "‏BBC‏" تكشف التفاصيل

قالت شركة الطاقة الروسية الحكومية جازبروم إن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 إلى ألمانيا لن يُستأنف، كما هو مخطط له غدًا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
ولم تحدد الشركة إطارًا زمنيًا لإعادة تشغيل خط الأنابيب، وألقت باللوم على تلف يالتوربين.
وأضاف البيان أنه تم إغلاق خط أنابيب Nord Stream 1 بسبب تسرب النفط ، وتقول الشركة إنه تم اكتشاف العطل في محطة ضاغط Portovaya ، مع إجراء التفتيش جنبًا إلى جنب مع عمال من شركة Siemens - الشركة الألمانية التي تساعد في صيانة خط الأنابيب.
تدعي شركة جازبروم أن إصلاح تسرب النفط في المحركات الرئيسية ممكن فقط في ورش العمل المتخصصة - التي قالت روسيا في السابق إنها أعاقتها العقوبات الغربية.
وأضاف البيان أنه تم إيقاف واردات الغاز حتى يمكن إصلاح ذلك وسبق أن اتهمت أوروبا روسيا بتقييد صادرات الغاز ردا على العقوبات.
تعتبر ألمانيا من أكثر الدول المتضررة من اغلاق روسيا صنبور الغاز عن أوروبا، حيث أنها تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسى ، وهو ما يرسم صورة معقدة للغاية في الوقت الذى بدأت فيه البلاد الاتجاه إلى الفحم مجددا بعد أن كانت تركته للحد من استخدام الكربون ولتحقيق هدف مكافحة تغير المناخ الاوروبى.
ويرى الخبراء أن القيود الجديدة على إمدادات الغاز في أوروبا سيؤدى إلى تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى زيادة أسعار الغاز خمسة أضعاف منذ أغسطس 2021 ، مما يفرض ضرائب على المستهلكين والشركات ويجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.
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