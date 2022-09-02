روسيا لن تعيد خط الغاز لألمانيا في موعده المحدد.. "‏BBC‏" تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

قالت شركة الطاقة الروسية الحكومية جازبروم إن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 إلى ألمانيا لن ‏يُستأنف، كما هو مخطط له غدًا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

ولم تحدد الشركة إطارًا زمنيًا لإعادة تشغيل خط الأنابيب، وألقت باللوم على تلف يالتوربين.

وأضاف البيان أنه تم إغلاق خط أنابيب ‏Nord Stream 1‎‏ بسبب تسرب النفط ، وتقول الشركة إنه ‏تم اكتشاف العطل في محطة ضاغط ‏Portovaya‏ ، مع إجراء التفتيش جنبًا إلى جنب مع عمال من ‏شركة ‏Siemens‏ - الشركة الألمانية التي تساعد في صيانة خط الأنابيب.‏

تدعي شركة جازبروم أن إصلاح تسرب النفط في المحركات الرئيسية ممكن فقط في ورش العمل ‏المتخصصة - التي قالت روسيا في السابق إنها أعاقتها العقوبات الغربية.‏

وأضاف البيان أنه تم إيقاف واردات الغاز حتى يمكن إصلاح ذلك وسبق أن اتهمت أوروبا روسيا ‏بتقييد صادرات الغاز ردا على العقوبات.‏

تعتبر ألمانيا من أكثر الدول المتضررة من اغلاق روسيا صنبور الغاز عن أوروبا، حيث أنها تعتمد بشكل ‏كبير على الغاز الروسى ، وهو ما يرسم صورة معقدة للغاية في الوقت الذى بدأت فيه البلاد الاتجاه إلى ‏الفحم مجددا بعد أن كانت تركته للحد من استخدام الكربون ولتحقيق هدف مكافحة تغير المناخ ‏الاوروبى.‏

ويرى الخبراء أن القيود الجديدة على إمدادات الغاز في أوروبا سيؤدى إلى تفاقم أزمة الطاقة التي أدت ‏بالفعل إلى زيادة أسعار الغاز خمسة أضعاف منذ أغسطس 2021 ، مما يفرض ضرائب على ‏المستهلكين والشركات ويجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.‏