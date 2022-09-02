اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

روسيا: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين تم تطويرهما لحمل صواريخ أمريكية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:30 م
روسيا: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين تم تطويرهما لحمل صواريخ أمريكية إسقاط طائرة- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين تم تطويرهما لحمل صواريخ هارم الأمريكية في أندريفكي وخيرسون.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن محاولات الجيش الأوكراني شن هجوم على محور نيكولاييف - كريفوي روغ واتجاهات أخرى كبدته خسائر كبيرة.

وأوضح شويجو أن القوات الروسية وصلت إلى الحدود الإدارية لمنطقة نيكولاييف في منطقة ألكسندروفكا باتجاه خيرسون-نيكولاييف، وتم تحرير قرية "بلاغوداتنويه"، بينما لا يزال العدو يتكبد خسائر كبيرة في محاولاته الفاشلة للهجوم، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد للهجوم الجنوبي المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية هو خلق وهم في الغرب بقدرة كييف على مقاومة روسيا.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

الفيدرالية الروسية للنقل الجوى تمدد حظر الطيران لجنوب ووسط روسيا لـ10 سبتمبر

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:08 ص

العالم هذا الصباح.. بوتين: من واجب روسيا الأخلاقى التدخل السريع لحماية المواطنين فى دونيتسك ولوجانسك.. بايدن يحذر الأمريكيين من أن الديمقراطية "غير مضمونة".. زيلينسكى يوقف عمل وفد أوكرانيا فى مجموعة الاتصال

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:00 ص

البنتاجون يثير مخاوف بشأن أسلحة الفضاء من روسيا والصين

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 08:00 ص

بوتين: من واجب روسيا الأخلاقي التدخل السريع لحماية المواطنين في دونيتسك ولوجانسك

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة