روسيا: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين تم تطويرهما لحمل صواريخ أمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين تم تطويرهما لحمل صواريخ هارم الأمريكية في أندريفكي وخيرسون.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن محاولات الجيش الأوكراني شن هجوم على محور نيكولاييف - كريفوي روغ واتجاهات أخرى كبدته خسائر كبيرة.

وأوضح شويجو أن القوات الروسية وصلت إلى الحدود الإدارية لمنطقة نيكولاييف في منطقة ألكسندروفكا باتجاه خيرسون-نيكولاييف، وتم تحرير قرية "بلاغوداتنويه"، بينما لا يزال العدو يتكبد خسائر كبيرة في محاولاته الفاشلة للهجوم، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد للهجوم الجنوبي المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية هو خلق وهم في الغرب بقدرة كييف على مقاومة روسيا.