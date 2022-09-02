اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة بالمنيا.. توفير قطعتى أرض لأقامة مجازر حكومية بقريتى دلجا وتل بنى عمران

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:49 م
حياة كريمة بالمنيا.. توفير قطعتى أرض لأقامة مجازر حكومية بقريتى دلجا وتل بنى عمران المعاينات النهائية للمواقع المقترحة لاقامة مجازر حكومية بقري دلجا
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس معاينة قطعتى ارض بقريتين تابعتين للمركز وذلك لاقامة مجازر حكومية عليها تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ والذى وجه  بسرعة توفير قطعتي ارض لاقامة مجاز حكومية بقري دلجا وتل بني عمران بمركز ديرمواس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
كما تم انهاء المعاينات النهائية للمواقع المقترحة لاقامة مجازر حكومية بقري دلجا وتل بني عمران علي مساحة  3 آلاف متر للمجزر الواحد. 
 
حيث تم تشكيل  لجان المعاينة من الدكتور ميلاد يوسف مندوبا عن هيئة الخدمات البيطرية بالمنيا والدكتور محمد سيد مدير الإدارة البيطرية  بديرمواس والدكتور عبدالحفيظ يوسف مدير المجازر بالادارة البيطرية بديرمواس وعلاء فرغلي منسق المتابعة بمبادرة حياة كريمه بديرمواس.  
 
وأقر أعضاء اللجنة بصلاحية ومناسبة المواقع المقترحة لإقامة المجازر الحكومية . وتم عمل المحاضر الانضمامية للقطعتين المقترحتين.
 
ارض المجزر فى المنيا
ارض المجزر فى المنيا

 

 

 

 

ديرمواس

مجازر حكومية

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المتيا



الموضوعات المتعلقة

وكيل "صحة الفيوم": إنشاء 10 وحدات صحية ومراكز طبية ضمن مشروعات حياة كريمة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:57 م

محافظ الفيوم يطالب بإعداد جدول تفصيلى بعدد محطات الصرف الصحى بحياة كريمة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:54 م

حياة كريمة بقنا.. الكشف على 1300 مواطن فى قافلة طبية مجانية بقرية العزب بدشنا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:28 م

علاج وفحص أكثر من 4 آلاف رأس ماشية مجانا فى قرى حياة كريمة بالبحيرة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:19 م

هيئة تعليم الكبار بالغربية: محونا أمية أكثر من 12 ألف دارس ضمن حياة كريمة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:14 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة