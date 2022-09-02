حياة كريمة بالمنيا.. توفير قطعتى أرض لأقامة مجازر حكومية بقريتى دلجا وتل بنى عمران

المنيا-حسن عبد الغفار

أنهت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس معاينة قطعتى ارض بقريتين تابعتين للمركز وذلك لاقامة مجازر حكومية عليها تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ والذى وجه بسرعة توفير قطعتي ارض لاقامة مجاز حكومية بقري دلجا وتل بني عمران بمركز ديرمواس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تم انهاء المعاينات النهائية للمواقع المقترحة لاقامة مجازر حكومية بقري دلجا وتل بني عمران علي مساحة 3 آلاف متر للمجزر الواحد.

حيث تم تشكيل لجان المعاينة من الدكتور ميلاد يوسف مندوبا عن هيئة الخدمات البيطرية بالمنيا والدكتور محمد سيد مدير الإدارة البيطرية بديرمواس والدكتور عبدالحفيظ يوسف مدير المجازر بالادارة البيطرية بديرمواس وعلاء فرغلي منسق المتابعة بمبادرة حياة كريمه بديرمواس.

وأقر أعضاء اللجنة بصلاحية ومناسبة المواقع المقترحة لإقامة المجازر الحكومية . وتم عمل المحاضر الانضمامية للقطعتين المقترحتين.