حملة مفاجئة من إدارات المتابعة والصيدلة والتمريض على الوحدات الصحية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حملة مفاجئة على وحدتى اشمنت والزيتون بإدارة ناصر الصحية، لمتابعة انتظام العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.

ضم الفريق الدكتورة منى ابو زيد مدير إدارة الصيدليه والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض والدكتورة دعاء الروبي مدير المتابعه بمكتب وكيل الوزارة و هنداحمد تفتيش مالي وإداري.

وتابعت الحملة تواجد النوبتجيات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين كما تم التواصل مع على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر لتوفير أماكن أخرى داخل الوحدات المحليه المنقول إليها وحدتى اشمنت والزيتون لحين الانتهاء من تسليم الوحدات الصحية التى يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة لاستكمال تقديم الخدمات الصحية التى تقدمها الوحدات، كما تم التأكيد على توافر الأدوية والامصال والمستلزمات الطبيه واتباع إجراءات مكافحة العدوى.

ووجه الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة الشكر لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر على يوسف، على التعاون المستمر وسرعة الاستجابة من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين .



جانب من الحملة



حملة مفاجئة على الوحدات الصحية ببنى سويف