حظر جمع أموال والتدخين واستخدام الغلايات فى إعداد الشاى بمدارس شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

وجهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، المدارس بالتجهيز لإستقبال العام الدراسى الجديد، بالتأكيد على عددا من المحظورات هذا العام فى كل مدرسة .

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم التوجيه يمنع منعاً باتاً تجميع أي مبالغ مادية تحت أي مسمى من مسميات داخل المدارس ويتابع والتنفيذ، الإلتزام بالكثافات وخاصة بالمدارس الثانوية لا تزيد عن 40 طالبا والتوزيع الجغرافي، ويحظر تماماً التدخين داخل المنشآت التعليمية ويوقع العاملين على ذلك كتابة بالعلم وكذلك إقامة حفلات أو نادي طعام داخل المدارس، ويحظر استخدام الغلايات الكهربائية أو السخانات الكهربائية لأى غرض عمل شاي وقهوة وغيرها.

وأضاف أن من بين أهم التوجيهات، ان يتم الإعلان عن مجموعات التقوية وحسن تنفيذها وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالي والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقاً للقرار الوزاري المنظم لمجموعات التقوية، وتشكيل كافة اللجان داخل المدارس وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة وعمل لجنة الجداول والانتهاء منه وتوزيعه وتوزيع الإشراف اليومي والاسبوع والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول أو تضارب بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف .