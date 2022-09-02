حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سائقى "التكاتك" بالإكراه فى المعصرة 4 أيام

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المعصرة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن فى ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (4 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الجيزة) حال استقلالهم مركبة "توك توك" وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمناقشتهم اعترفوا أمام اللواء علاء بشندي بقيامهم بسرقة المركبة المشار إليها من (سائق ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، وعقب قيامه باصطحابهم بقصد توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة القسم، كما أضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية.