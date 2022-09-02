"جويرية" موهبة صاعدة فى دولة الإنشاد الدينى تخطف أنظار فرقة قصر ثقافة الزقازيق

الشرقية- إيمان مهنى

موهبه صاعدة على سلم نجومية دولة الانشاد الديني، صناعها حب الرسول صلى الله، هي الطفلة جويرية ماهر 10 سنوات من مدينة العاشر من رمضان، والتي استطاعت أن تخطفت الأنظار في أول ظهورها وأثنت عليها فرقة الانشاد الديني بقصر ثقافة الزقازيق دعتها لرعاية موهبتها .

تقول الطفلة جويرية ماهر طالبة بالصف الخامس الابتدائي، إنها من عمر 5 سنوات تعلقت بحب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سماع انالاشيد وبدأت ترديها طوال الوقت في المنزل، والذي لفت انتباه والدتي والتي شجعتني على ذلك ووفرت لي كل الأناشيد التراثية والحديثة و التي كنت أحفظها على الفور وأتعلم طريقة الأداء عبر الفيديوهات على الإنترنت.

وأشارت جويرية: كنت أشارك في الحفلات المدرسية وسبق وأن تقدمت لمسابقة إبداع التابعة للمديرية الشباب والرياضة، ولفتت إلى أن مثلها الأعلى في الانشاد هو الشيخ محمود التهامي، كما أن حلمها هو مقابلة المنشدة المعروفة الزهراء لايق وأميرة كويس، فهن مثلي الأعلى و طموحي ان اصبح مثلهن واشارك في مهرجانات و ارفع اسم مصر بالجوائز في دولة الانشاد و يصبح لي متابعين من مختلف الدول.

وأعربت عن شكرها لفرقة الانشاد الديني بقصر ثقافة الزقازيق والتي وجهت اليها الدعوة وأثنت على حسن الاداء، وجهت النصح لكل الأطفال الذين في مثل عمرها ولديهم مواهب مختلفة بضرورة التوجه إلى قصور الثقافة ولتنمية موهبتهم.

وقال الدكتور أحمد عبده عضو لجنة التحكيم بمسابقات الانشاد الديني الدولية والمنشد الأول بفرقة ثقافة الزقازيق، أن جويرية ماهر موهبة و لديها ثقة كبيرة بالنفس نتوقع لها مستقبل باهر، فهي لفتت الأنظار أثناءأداءها في أحد المناسبات ، لذلك قررنا دعواتها لفرقة الانشاد بقصر التقافة وهي واحدة من أهم فرق الانشاد على مستوى الجمهورية، ولكن بسبب صغر سنها عن السن الرسمي لقبول الأعضاء، فقررت الفرقة رعاية موهبتها و دعوتها لحضور البروفات لثقل موهبتها لحين بلوغ السن القانوني، وإتاحة لها فرص مشاركة في بعض المناسبات الدينية او مسابقات الخاصة بمثل مرحلة عمرها .

يذكر أن فرقة الانشاد الديني بقيادة الماسترو احمد صلاح والدكتور أحمد عبده ، هي من الفرق الحاصله على التصنيف المميز فئة "ا"، بوزارة الثقافة ، وتشارك فى العديد من المهرجانات الدولية من بينها مهرجان سماع الدولى، كما تضم مجموعة من المنشدون الشباب والحاصلين على جوائز متميزة فى المجال ، والفرقة لها جمهور عريض من أبناء المحافظة .