جمارك سفاجا تضبط 22 محاولة تهرب جمركى لطبنجة وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن إدارة الحركة بالوردية الثانية بجمارك سفاجا برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 22 محاولة تهرب جمركى لطبنجة وعدد من الأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة والهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات وبضائع متنوعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ22 راكبا قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيش الأمتعة تبين وجود طبنجة وتليسكوب بندقية و13 سلاح ابيض و150 قرص ڤيڤادول المخدر و 30 علبة سجائر إلكترونية و 40 هاتف محمول ماركة آيفون 13 و سامسونج و أوبو و 4 آيباد ماركة آبل و 6 ساعة سمارت ماركة آبل و9 بلاي ستيشن 4 و 5 بلاي ستيشن 5 و 20 وحدة تحكم بلاي ستيشن ( أذرعة ) و20 سماعة صب ماركة JBL و 161 كيلو غذاء طيور و 34 كيلو غذاء ملكات النحل و 1696 قطعة مستحضرات تجميل و225 زجاجة عطر و 558 قطعة غيار سيارات جديده و 265 قطعة غيار تكييف مركزي و 1350 قطعة ملابس رياضية جديدة مخباة بأماكن يصعبالوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقام بالضبط العديد من رجال الجمارك منهم خالد عصمت، مدير الأمن الجمركى، عبدالمنصف عبدالعال ، الخطيب منصور و حسن زايد مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 362 ألفا و106 جنيهات.

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 22 محضر ضبط جمركى وحررها عبدالعال أحمد، محمود عبدالمعتمد وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.