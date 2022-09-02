جريمة حول العالم.. أمريكى يحاول قتل زوجته بالقوس والسهم أثناء نومها

كتب سليم على

أقدم مسن يبلغ من العمر 68 عاما يعيش فى ولاية ايوا الأمريكية على قتل زوجته مستخدما القوس والسهم بينما كانت نائمة على أريكة في منزلهم، وتمكنت السلطات في ولاية ايوا الأمريكية من القبض عليه.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما استجابت السلطات في أوتوموا بولاية أيوا على تقرير يفيد باصابة امرأة في منزل في البلدة التي تقع على بعد 90 ميلاً جنوب شرق عاصمة الولاية، وبحسب ما ورد كانت الضحية ليليان دينيسون البالغة من العمر 68 عامًا ، نائمة على الأريكة عندما اقترب منها زوجها بقوس وسهم وصوب عليها.

وقالت السلطات إن دينيسون نقلت إلى مستشفى محلي وعولجت من إصابات طفيفة أصيب بها في الهجوم، وتم إطلاق بعد ذلك ومن المتوقع أن تبقى على قيد الحياة، وتمكن زوجها من الفرار من مكان الجريمة بعد أن هاجمها لكن تم تحديد مكانه بعد حوالي تسع ساعات ، بحسب الشرطة.

ونجح ضباط من قسم شرطة أوتوموا وإدارة شرطة مقاطعة وابيلو باعتقال جورج إدوارد دينيسون ، البالغ من العمر 68 عامًا ، بالقرب من منطقة غابات حول إيفرجرين ومابل في أوتوموا، ووجهت إليه تهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل إلى جانب الاعتداء والعنف المنزلي، ولم تكشف السلطات عن أي دوافع محتملة في هذه القضية، وتم احتجازه في هذه التهم في سجن مقاطعة وبلو بسند نقدي قيمته 50000 دولار ولكن من غير الواضح متى سيمثل أمام المحكمة.