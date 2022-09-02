اليوم السابع
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تونس تستضيف مؤتمرا دوليا للأمن السيبرانى للمرة الأولى

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:18 م
تونس تستضيف مؤتمرا دوليا للأمن السيبرانى للمرة الأولى الأمن السيبرانى -أرشيفية
إيمان حنا

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تنظم تونس من خلال الجمعية التونسية لفنيي أجهزة مخابرات الملاحة الجوية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات، ندوة دولية تحت عنوان "التكنولوجيات الحديثة والمستجدة في مجال الاستطلاع والرصد والأمن السيبرني وابراج المراقبة الجوية الرقمية عن بعد في الطيران المدني والعسكري" فى 5 و6 و7 سبتمبر الجارى، بمشاركة عشرات الخبراء الدوليين في المجال وممثلين عن اهم المنظمات الدولية، وفق إذاعة موزاييك التونسية.

 

سيشهد هذا الحدث الأول من نوعه في تونس مشاركة وكالة سلامة الطيران الأوروبية وشركات Boeing, Airbus  وغيرها من المؤسسات العالمية في مجال صناعة الطائرات.

 

وستكون شركات عالمية عملاقة وهي مجموعة شركات متعددة الجنسيات مختصة في خدمات الطيران والدفاع والنقل والأمن حاضرة في هذا الحدث الدولي الضخم إفريقيا وعربيا .

 

وسيكون هذا الحدث مناسبة مهمة لحضور ممثلين عن الناقلة الوطنية الخطوط التونسية وخبراء عن جيش الطيران بوزارة الدفاع الوطني التونسية وخبراء اخرين مدنيين في مجال الطيران المدني والأمن السيبراني.


الامن السيبرانى

تونس

اخبار تونس

مؤتمر للأمن السيبرانى بتونس



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