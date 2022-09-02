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تنسيق الجامعات 2022.. مد فترة قبول الشهادات المعادلة حتى 12 سبتمبر

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:20 ص
تنسيق الجامعات 2022.. مد فترة قبول الشهادات المعادلة حتى 12 سبتمبر السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مد فترة قبول الشهادات المعادلة حتى يوم 12 سبتمبر القادم، نظرًا لتأخر صدور بعض الشهادات المعادلة، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب، وتمكينهم من التنسيق بالجامعات الحكومية.

وكشفت وزارة التعليم العالى الخطوات الواجب إتباعها للحصول علي رقم الدخول والرقم السري لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) من خلال موقع التنسيق الالكتروني:-

1يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، ثم بعد ذلك الدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة والضغط علي رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول والرقم السري وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا ثم الضغط علي مفتاح التالي.

2يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها (وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب علي الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) وتسجيل بياناتها وتشمل(نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية - Collage Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول علي شهادة الثانوية المعادلةثم الضغط مفتاح التالي.

3تسجيل بيانات الطالب(الاسم –البريد الالكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب –تاريخ الميلاد- عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئه وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي). ثم الضغط علي مفتاح التالي.

4تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط علي تسجيل الطلب و الذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب والرقم السري .

5ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة.

 


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اليوم السابع بلس

موعد قبول الشهادات المعادلة



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