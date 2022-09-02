تموين بورسعيد: تحرير 46 محضرا تموينيا بينها حلوى أطفال منتهية الصلاحية

بورسعيد - محمد عزام

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط سوبر ماركت بحوزته كميات من المواد الغذائية وحلوى الأطفال منتهية الصلاحية بأحد المخازن غير المعلن عنها وتحرير 46 محضرا بالأسواق والمخابز للمخالفين بالمحافظة .

وأصدر ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، تعليماته بإحكام الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة المخابز لمراقبة جودة رغيف الخبز البلدى المدعم، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل مديرية التموين بالمحافظة.

وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مديرإدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله وياسر جمعة والعربى عبد الحليم ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وكذا بالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك من تحرير 46 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة بإنحاء المحافظة.

كما تمكنت الحملة من ضبط رجال الرقابة التموينية أحد محال السوبر ماركت بحى الزهور بحوزته كميات كبيرة من المواد الغذاية وحلوى الأطفال منتهية الصلاحية بأحد المخازن التابعة للمحل وغير معلن عنها تم التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتمكن رجال الرقابة من ضبط 10 صفائح جبنه بيضاء يبدو عليها علامات التلف والفساد مجهولة المصدر وبدون تواريخ إنتاج أو صلاحية مخالفة للقرار 45 لسنة 2022، وكذلك ضبط 250 كجم فول تدميس داخل أحد المطاعم معبأ داخل شكائر بدون فواتير أو تواريخ الإنتاج تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر العرض على النيابة لإتخاذ اللازم .

كما تم ضبط كرتونتين عجوة بداخلها عدد من العبوات تستخدم فى صناعة الحلوى من العجين " فطائر بالعجوة " وبالفحص تبين عدم وجود بيانات على العجوة ما يشكل خطراً على مستهلكيها تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ اللازم .

وكذلك أسفرت الحملة عن ضبط 50 عبوة خميرة تستخدم داخل أحد المخابز السياحية مجهولة المصدر مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 تم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة .

وتم تحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، 8 محاضر شهادات صحيـــة للعاملين بمحال السوبر ماركت، 3 محاضر بيع أزيد من السعر سجائر، وفى مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير (6 ) تقارير إثبات حالة لمخابز لنقص وزن رغيف الخبز، و(5 ) تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين، (3 ) تقارير إثبات حالةعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و(4) تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم وجود قائمة تشغيل.