تموين الإسكندرية: التحفظ على أكثر من 6 أطنان أسمنت داخل مستودع دون ترخيص

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مواد البناء حفاظا على سلامة المواطنين.

وتمكنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط مستودع أسمنت بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 125 شيكارة أسمنت زنة السيارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 6250 كجم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.