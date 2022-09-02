ترامب يتعهد بعفو واعتذار للمشاركين فى اقتحام الكونجرس حال انتخابه رئيسا

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إنه سيصدر عفوا واعتذارا لمن شاركوا فى الهجوم على الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير 2021، لو تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فقد صرح ترامب لويندى بيل مذيع الراديو المحافظ، الخميس، قائلا: أعنى عفوا كاملا مع اعتذار لكثيرين، وسأنظر بقوة فى إصدار عفو، عفو كامل.

وكان خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم على صلة باقتحام الكونجرس وأصيب أكثر من 140 من الضباط فى الأحداث. وتم توجيه اتهام بارتكاب جريمة متعلقة باقتحام الكونجرس لأكثر من 875 شخص، بينهم 370 شخص أقروا بارتكابهم جرائم حتى الآن.

وقال ترامب أيضا أنه سيقدم دعما ماليا لبعض هؤلاء المشاركين فى الهجوم. وقال: أدعم ماليا الأشخاص الرائعين الذين كانوا فى مكتبى بالفعل قبل يومين، لذلك هم فى ذهنى للغاية.. ومن الخزى ما تم فعله بهم، وما فعلوه بهؤلاء الأشخاص مشين.

ولم يتضح حجم المساعدة المالية التى يقدمها ترامب لهؤلاء الذين تحدث عنهم.

وفى سلسلة من الجلسات التلفزيونية فى هذا الصيف، كشفت لجنة مجلس النواب التى تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس عن أدلة بشأن تشجيع ترامب لحشد من أنصاره بالذهاب إلى الكابيتول فى السادس من يناير ورفض محاولات ردع العنف.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة عملها هذا الخريف، لكن القرار الخاص بتوجيه اتهامات جنائية تتخذه فى النهاية وزارة العدل الأمريكية.

وكان ترامب قد ألمح بقوة إلى أنه سيترشح للرئاسة مجددا فى 2024، إلا أنه لم يؤكد الأمر حتى الآن. ولو ترشح، سيكون بشكل شبه مؤكد الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهورى، مع إحكامه قبضته على الحزب وقاعدته الشعبية.