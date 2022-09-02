تخفيض ضغوط المياه بقرى منية النصر ومدينة الكردى غدا والإثنين المقبل 4 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم تخفيض ضغوط المياه عن بعض قرى مركز منية النصر ومدينة الكردي غدا السبت الموافق 3 سبتمبر ويوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر الجاري من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 1 ظهرا لتنفيذ أعمال تطهير المروقات بمرفق مياه منية النصر طبقا لبرنامج التطهير الدورى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه تشمل قري الرياض وكفر علام وبرمبال القديمة وبرمبال الجديدة وميت عاصم والنزل والجنينة ومدينة الكردي.

ووجه "مختار" المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز منية النصر بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب لسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى بالضغوط المعهودة لها حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين بالمناطق المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ كافة الأعمال المشار إليها.

وتهيب محافظة الدقهلية المواطنين قاطني مركز ومدينة منية النصر ومدينة الكردي وجميع القري المذكورة والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياة وكافة الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ،ضرورة العمل لاتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات العمل المعلن عنها.