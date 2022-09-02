تحرير 67 محضرا متنوعا فى حملات لشرطة المرافق بشوارع مدينة الأقصر ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بقيادة العقيد خالد الغول حملة مكبرة لتحقيق الانضباط العام، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط وتكثيف الحملات اليومية.

استهدفت الحملة مناطق "شرق السكة، أبو الجود، الصنايع، معدية الأهالي، المحطة"، وأسفرت عن تحرير 24 محضر إشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، وضبط 7 ميكروفون تسبب إزعاج، و28 محضر مضبوطات متنوعة، و3 محاضر إزالات إدارية، وتمت أعمال الحملة بقيادة النقيب على شيحة بالتنسيق مع مسؤولي مجلس مدينة الأقصر.

وفى نفس السياق، شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع بالإشتراك مع رئاسة مركز ومدينة القرنة بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

ويقول اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محاضر المخالفات تضمنت 23 محضر إشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و12 محضر نظافة عامة، و36 محضر مضبوطات متنوعة، و4 محاضر لمقاهي تقدم شيشة وضبط 17 شيشة، وضبط 4 ميكروفون إزعاج، و49 محضر إزالات إدارية، وتمت أعمال الحملة بشوارع مدينة القرنة، ومنطقة مرسى معدية الأهالي وقري الأقالتة والبعيرات والضبعية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين، حيث شارك بالحملة حجازي النحاس نائب رئيس مركز القرنة، والرائد علي فكري وكيل إدارة المرافق والنقيب شاذلي محمد وشريف جمعة، وأحمد حجازي من إدارة المرافق ورؤساء القري والمتابعة الميدانية وتراخيص المحلات بمركز ومدينة القرنة.



تحرير 67 محضر متنوع في حملات لشرطة المرافق



جانب من حملات المرافق بمدينة الأقصر