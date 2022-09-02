تحريات لكشف ملابسات اتهام فتاة بقتل صديقتها فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام فتاة بقتل صديقتها فى منطقة الطالبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل إحدى الشقق في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء الحريات، وتبين أن فتاة قتلت صديقتها بسبب خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وجاري تكثيف التحريات ومواجهة القاتلة، لكشف ملابسات الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.