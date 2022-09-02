تحريات المباحث تكشف ملابسات مصرع عامل على الطريق الدائرى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع عامل نتيجة سقوطه من أعلى الطريق الدائري، وأشارت التحريات أن العامل اختل توازنه وسقط مصابا بعدة كسور ونزيف، مما أدى لمصرعه في الحال.

وناظر رجال المباحث جثة العامل، وتبين أن الإصابات التي لحقت به نتيجة سقوطه من أعلى الطريق الدائري، واستمع رجال المباحث لأقوال شقيق الضحية الذي كان بصحبته، وأكد صحة التحريات، ولم يشتبه في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط عامل من أعلى الطريق الدائرى فى المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث والاستماع لأقوال شهود عيان، أن العامل خلال محاولته عبور الطريق الدائرى، اختل توازنه وسقط من أعلاه، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.