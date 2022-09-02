تجديد حبس 3 عاطلين لحيازة 500 طربة حشيش بقصد الاتجار بها غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بمزاولة نشاطه الإجرامى والاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم 500 طربة من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة اول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافهم والقى القبض عليهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبتفتيشهم عثر وبحوزتهم على 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 50 كيلوجراما ومبالغ مالية و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3,500,000 جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.