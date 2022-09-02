بايدن يعلن عن تمويل قدره مليار دولار لتنمية مشروعات اقتصادية إقليمية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تمويل إجمالي قدره مليار دولار لمشاريع التنمية الاقتصادية الإقليمية في 24 ولاية مختلفة.

وقال بايدن، في كلمة له منذ قليل: نحتفل اليوم بالتوقيع على برنامج الإنقاذ الأمريكي، و نسبة البطالة في أدنى مستوياتها منذ 50 عاما ونرى مؤشرات على بدء تراجع التضخم".

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيرحب بقادة جزر المحيط الهادئ في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر في أول قمة من نوعها ، في الوقت الذي تحقق فيه الصين غارات في منطقة مرتبطة منذ فترة طويلة بواشنطن.

وقال بيان إن القمة الأولى بين الولايات المتحدة ودول جزر الباسيفيك، التي ستعقد في البيت الأبيض، ستقدم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، مستخدما العبارة الأمريكية المحجبة لمنع الصين من الهيمنة على آسيا.