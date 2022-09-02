اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

انهيار 37 مدرسة بسبب فيضانات أفغانستان.. و12 ألف طالب بدون تعليم

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:06 م
انهيار 37 مدرسة بسبب فيضانات أفغانستان.. و12 ألف طالب بدون تعليم فيضانات - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسئولو إدارة التعليم فى مقاطعة لوجار الأفغانية، تضررت مبانى 37 مدرسة بسبب الفيضانات الأخيرة التى ضربت البلاد، وأسفرت عن مصرع وتشريد الآلاف.

ووفق لما نقلته وسائل إعلام أفغانية، فإن وبحسبهم، تضررت معظم هذه المدارس فى مناطق وسط، شارخ، خاروار، باشتا، باركى براك، محمد آغا وعزرا فى المقاطعة.

وقال مدير التعليم فى لوجار: "تضررت 25 مدرسة و12 مدرسة دينية، بسبب الفيضانات وأصبحت جميعها غير صالح للاستخدام، وقد حرم ما يقرب من اثنى عشر ألف طالب من التعليم بسبب تدمير هذه المدارس".

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات لأكثر من 182 قتيلاً و250 مصاباً بينهم نساء وأطفال، وذلك بالإضافة إلى تضرر ألاف المنازل جراء فيضانات مفاجئة نجمت عن الأمطار الغزيرة التى تهطل فى ولايات شمالى وغربى أفغانستان منذ الشهر الماضي.

وأكد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أمس الخميس، عدم قدرة بلاده على مجابهة الكارثة مطالبًا القوى الدولية والدول الإسلامية والمنظمات الإنسانية مساعدة حكومته فى مواجهة هذه الكارثة الطبيعية، لافتًا إلى حصيلة مبدئية للخسائر.


مدرسة

فيضانات أفغانستان

فيضانات

أفغانستان

تعليم

طالب



الموضوعات المتعلقة

سقوط 18 قتيلا فى انفجار خارج مسجد بمدينة هرات غرب أفغانستان

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:44 م

مقتل رجل دين فى انفجار خارج مسجد بمدينة هرات غرب أفغانستان

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:32 ص

البنك الإسلامى للتنمية يقدم 525 ألف دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية فى أفغانستان

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:56 ص

البنتاجون يحيي ذكرى الانسحاب من أفغانستان

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:00 م

ذا هيل: أفغانستان لا تزال تثير مخاوف لواشنطن بعد عام من انسحاب القوات الأمريكية

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:21 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة