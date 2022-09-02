انهيار 37 مدرسة بسبب فيضانات أفغانستان.. و12 ألف طالب بدون تعليم

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن مسئولو إدارة التعليم فى مقاطعة لوجار الأفغانية، تضررت مبانى 37 مدرسة بسبب الفيضانات الأخيرة التى ضربت البلاد، وأسفرت عن مصرع وتشريد الآلاف.

ووفق لما نقلته وسائل إعلام أفغانية، فإن وبحسبهم، تضررت معظم هذه المدارس فى مناطق وسط، شارخ، خاروار، باشتا، باركى براك، محمد آغا وعزرا فى المقاطعة.

وقال مدير التعليم فى لوجار: "تضررت 25 مدرسة و12 مدرسة دينية، بسبب الفيضانات وأصبحت جميعها غير صالح للاستخدام، وقد حرم ما يقرب من اثنى عشر ألف طالب من التعليم بسبب تدمير هذه المدارس".

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات لأكثر من 182 قتيلاً و250 مصاباً بينهم نساء وأطفال، وذلك بالإضافة إلى تضرر ألاف المنازل جراء فيضانات مفاجئة نجمت عن الأمطار الغزيرة التى تهطل فى ولايات شمالى وغربى أفغانستان منذ الشهر الماضي.

وأكد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أمس الخميس، عدم قدرة بلاده على مجابهة الكارثة مطالبًا القوى الدولية والدول الإسلامية والمنظمات الإنسانية مساعدة حكومته فى مواجهة هذه الكارثة الطبيعية، لافتًا إلى حصيلة مبدئية للخسائر.