انعقاد الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية الثلاثاء برئاسة ليبيا

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تعقد، يوم الثلاثاء المقبل، أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة ليبيا خلفًا للجمهورية اللبنانية وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.

ومن المقرر أن يعقد المندوبون الدائمون اجتماعاتهم يومي 4-5 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تعقد على هامش الوزراء العرب، الثلاثاء، عدة اجتماعات منها اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب قبيل الجلسة الافتتاحية؛ وكذلك عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة الأردن وعضوية (مصر، السعودية، الجزائر، فلسطين، قطر، المغرب، تونس، الإمارات، والأمين العام لجامعة الدول العربية).

كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعًا لها أيضًا على هامش الدورة برئاسة السعودية وعضوية (مصر، الإمارات، البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية).

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة (158) ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية، ويتصدر مشروع جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية، عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياة في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول الشؤون العربية والأمن القومي، ويتضمن عددًا من الموضوعات حول التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث في الخليج العربي، وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم السلام والتنموية في السودان والصومال والقمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الاريتري، ومشروع قرار بشأن اعلان لجنة الأمم المتحدة بإيفاء العراق للدفعة الأخيرة من التزاماته المالية للجنة الامم المتحدة للتعويضات.

ويتضمن البند الخاص بالشؤون السياسية الدولية موضوع، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي (إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط)، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.

ويتضمن بند الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان موضوع دعم النازحين داخليًا في الدول الغربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، والمراجعة الإقليمية الأولى لإعلان القاهره للمراة : أجندة التنمية للمراة في المنطقة العربية 2030، إلى جانب توصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك ختامي في نهاية الدورة، يوم الثلاثاء المقبل، بين الأمين العام للجامعة العربية ووزيرة خارجية ليبيا.