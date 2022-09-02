اليوم السابع: الجمهورية الجديدة مستعدة لمواجهة التغيرات المناخية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الجمهورية الجديدة مستعدة لمواجهة التغيرات المناخية.

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«فاكسيرا» تعلن الانتهاء من تصنيع 38 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك».. هبة والى: تأمين المخزون الاستراتيجى من اللقاحات.. وتؤكد: لدينا مواد خام تكفى لتصنيع 8 ملايين جرعة.. والجرعات الأساسية والتنشيطية لازمة للحماية من العدوى

وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية يجتمعون لمناقشة خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022.. ياسمين فؤاد: خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022 تمثل تحديا جديدا يعكس جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وهناك تنسيق مع كل الجهات المعنية



