اليوم آخر فرصة للتسجيل فى اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

أتاحت جامعة الأزهر رابط التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فرصة أخيرة للتسجيل وأداء الاختبارات والتى تغلق اليوم الجمعة.

وكان قد وافق مجلس جامعة الأزهر ، الأربعاء، في اجتماعه برئاسة الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، علي المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على تنسيق القبول بجامعة الأزهر، لمنح الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فرصة أخيرة للتسجيل وأداء الاختبارات.

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة وافق على منح الطلاب فرصة أخيرة على مدار يومين، أمس الخميس، واليوم الجمعة، 1 و 2 سبتمبر 2022 م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.

ويمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط التالى:

قائمة بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات

- كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام.

- كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تخصص عام.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة تخصص عام.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الألمانية.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية لغات أفريقية.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزي.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها.

- كلية التربية بنين بالقاهرة تخصص عام.

- كلية التربية بنين بالقاهرة شعبة التربية الفنية.

- كلية التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الأساسي.

- كلية التربية بنين بالقاهرة شعبة التربية الخاصة.

- كلية التربية بنين بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم.

- كلية التربية بنين بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية.

- كلية التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية تخصص عام.

- كلية التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة التعليم الأساسي.

- كلية التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبة التربية الخاصة.

- كلية التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم.

- كلية التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية.

- كلية التربية بنات بالقاهرة.

- كلية التربية بنين بأسيوط.

- كلية التربية بنين بأسيوط شعبة التربية الخاصة.

- كلية التربية بنات بأسيوط.

- كلية التربية بنات بأسيوط قسم رياض الأطفال.

- كلية التربية بنات بأسيوط شعبة التربية الخاصة.

- كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم رياض الأطفال.

- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية قسم رياض الأطفال.

- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية شعبه التربية.

- كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.

- كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة.

- كلية التربية الرياضية للبنات.

- كلية التمريض للبنات بالقاهرة.

- معهد التمريض للبنات بالقاهرة.