وقال سوزوكي، في مؤتمر صحفي بحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية، اليوم /الجمعة/ - "من المهم لجميع الدول الدائنة بما في ذلك الصين والهند أن تجتمع لمناقشة إعادة هيكلة ديون سريلانكا".



ويأتي هذا بعدما توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية عميقة.



ومن جانبه، أوضح صندوق النقد، في بيان أصدره بعد مفاوضات استمرّت 9 أيام في كولومبو، أن أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون.



وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.



وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل الماضي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أي مساعدة مالية منه تتطلب إعادة هيكلة هذا الدين كشرط مسبق.