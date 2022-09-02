اليوم السابع
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المقاولات المصرية: مشروعات حياة كريمة بالصعيد أولوية فى التنفيذ

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:00 ص
المقاولات المصرية: مشروعات حياة كريمة بالصعيد أولوية فى التنفيذ حياة كريمة
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل شركات قطاع الأعمال العام ، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكاليف تصل لنحو 20 مليار جنيه ، فى الصعيد ووجه بحرى ، وذلك بمعدلات تنفيذ مرتفعة ، بعضها تخطى الجدول الزمنى للتنفيذ.
 
كشف المهندس محب سالم ‬، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ل" اليوم السابع" أن مشروعات حياة كريمة تمثل أولوية أولى لكل الشركات ، بهدف تقديم الخدمة للمواطنين فى القرى المحرومة خاصة فى الصعيد .
 
أشار أن المشروعات التى يتم تنفيذها هو مشروعات شاملة تتضمن كل القطاعات تقريبا ، من مياه وصرف وطرق وبنية وكهرباء ومبانى خدمية ، علاوة على محطات الرفع والخطوط ، لافتا أن معدلات التنفيذ فى مركز أبو تشت مرتفعة وبعض المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل .
 
وأوضح أن تكاليف تلك المشروعات فى أبو تشت بمحافظة قنا تصل لنحو 3 مليارات جنيه ، كاشفا أن هناك متابعة يومية لمشروعات حياة كريمة ، وايضا بقية المشروعات التى نحرص على تنفيذها وفق الجدول الزمنى مع الانتهاء من كافة المشروعات المتأخرة .
 
 

حياة كريمة

المقاولات المصرية

محب سالم

الصعيد

قطاع الاعمال



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