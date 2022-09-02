الكرملين يعلق على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتينى

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علق المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "الحمد لله أن الهجوم الذى تعرضت له كيرشنر لم يؤد إلى مأساة"، مضيفا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين جمعته علاقات بناءة وودية بكيرشنر عندما كانت تشغل منصب رئيسة الأرجنتين.

وتعرضت رئيسة الأرجنتين السابقة، النائبة الحالية للرئيس الأرجنتينى، إلى هجوم الخميس، عندما صوب نحوها مسلح مسدسه وأراد إطلاق النار عليها، إلا أن المسدس لحسن الحظ لم يعمل.

وأعلنت الشرطة فى وقت لاحق بعد اعتقاله أن منفذ الهجوم يحمل الجنسية البرازيلية ويبلغ من العمر 35 عاما.