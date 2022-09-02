"القوى العاملة": توجيهات بالمتابعة الدورية للتحقق من فرص العمل

كتبت آية دعبس

أرسلت الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات وسوق العمل بوزارة القوى العاملة، خطابا إلى كافة مديري المديريات التابعة لها بالمحافظات، لحثهم علي المتابعه الدورية علي الشركات التي تعلن عن فرص عمل للشباب، والتي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة .

وطلبت الإدارة المركزية من المديريات المتابعة المستمرة لحين استلام راغبي العمل فرصة عمله اللائقة والحقيقية وارسال ما يفيد ذلك الى الادارة في مدة اقصاها شهر من تاريخ الاعلان .

وجاء في خطاب الإدارة أن ما سبق يأتي في إطار توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بهدف تحقيق المصداقية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستمرة، خاصة مع اقتراب الاعلان عن النشرة القومية للتوظيف التي تصدر بصفة دورية" نصف شهرية"عن الوزارة .

وقال بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الوزارة تتلقى من شركات القطاع الخاص طلبات لشغل فرص عمل لديها وتقوم بالاعلان عنها من خلال النشرة ،وان وزير القوى العاملة منذ توليه المسؤولية في الوزارة، حرص في كافة لقاءاته، علي التوجيه المستمر للتحقق من صحة تلك الفرص، والمتابعة المستمرة من خلال المديريات والادارة المركزية.