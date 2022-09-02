الفيدرالية الروسية للنقل الجوى تمدد حظر الطيران لجنوب ووسط روسيا لـ10 سبتمبر

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أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا فى جنوب ووسط البلاد لمدة أسبوع آخر.

وذكرت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى فى بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه "تم تمديد القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا فى الجزء الجنوبى والوسطى من روسيا حتى 10 سبتمبر 2022".



وأشار البيان إلى أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وجيلندجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف أون دون وسيمفيروبول وإليستا مقيدة بشكل مؤقت.



وكانت قد أغلقت روسيا جزءا من مجالها الجوى فى الجزء الجنوبى والوسطى من البلاد أمام الطائرات المدنية فى 24 فبراير 2022 وسط عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.