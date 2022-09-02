"الرزق على الله".. شاهد رحلة صيادى بورسعيد داخل مياه البحر المتوسط (صور)

بورسعيد - محمد عزام

تمتلئ شباك الصيادين، في هذا الترقيت من كل عام، بأسماك "السردين" التي ينتظرها الكثير من المواطنين بمحافظة بورسعيد، والتي يحب أغلب سكان المحافظة تناولها على وجبة الغداء.

ويعد هذا الموسم من المواسم التي ينتظرها الصيادون نظرا لاعتدال أسعارها بالمقارنة بباقى أنواع الأسماك البحرية الأخرى.

رصدت عدسة كاميرا "اليوم السابع" عملية سحب شباك الصيد من مياه البحر المتوسط على شاطئ محافظة بورسعيد وهي محملة بأسماك السردين ذات اللون الفضي وهي تتلألأ داخل الشباك.

كما تجد المصطافين يساعدون صيادي الدهرة في سحب شباكهم من مياه البحر مستمتعين معهم بتلك اللحظات لحصد ثمرة جهدهم لساعات طويلة منتظرين الرزق الحلال.

ويبدأ موسم السردين، من منتصف شهر أغسطس وينتهى بنهاية أكتوبر، وطوال تلك الأشهر تمثل أسماك السردين وجبة أساسية لقاطني محافظة بورسعيد و الوافدين إليها من المحافظات الأخرى.

و تعتبر أسعار سمك السردين معتدلة وأقل من أسعار الأنواع الأخرى مثل أسماك اللوت، والدنيس وغيرها، حيث يترواح سعر الكيلو ما بين 30 ل 60 جنيها للكيلو.

و يمكن تناول السردين مشوية بالردة او في الصاج ويتم تتبيلها بالملح والكمون والشنطة والليمون، وأيضا مقلية متبلة بالدقيق والتوم وتقلي في زيت ساخن، أو صينية بصلصة الطماطم بالتوم والليمون، أو زيت وليمون وهناك من يفضل تناولها مملحة حيث يتم وضع الملح عليها بعد غسلها جيدا وهذا النوع يتم تناوله مع الفسيخ والرنجة بالبصل الأخضر والخبز والخل والليمون.

ويمارس الصيادون حرفتهم يوميا على طول البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، والذي يمتد لما يقرب من 6 كيلو متر بداية من قناة السويس انتهاءً بالحدود الغربية المحافظة مع محافظة دمياط.