اليوم السابع
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الداخلية تضبط مستريح الملابس بسوهاج لجمعه 9 ملايين جنيه من ضحاياه

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:21 م
الداخلية تضبط مستريح الملابس بسوهاج لجمعه 9 ملايين جنيه من ضحاياه أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 9 ملايين جنيه بزعم توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
 
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحبة محل ملابس جاهزة ، مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم (بلغت 9 ملايين جنيه) وتوقفها عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها وقيامها بالهروب من محل إقامتها.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

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توظيف الأموال

الداخلية



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