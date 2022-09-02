الداخلية تضبط شخص ينقب عن الآثار أسفل منزله فى الشرقية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التعدى على التراث الأثرى بالبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية) بالحفر والتنقيب داخل مسكنه بقصد البحث عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتم العثور على أعمال حفر داخل مسكنه كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهته إعترف بالحفر والتنقيب بغرض البحث عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.