اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الروسية: توريد الحبوب للشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من العقوبات

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:10 ص
الخارجية الروسية: توريد الحبوب للشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من العقوبات وزير الخارجية الروسى
اش ا

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن توريد الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من العقوبات الغربية.


وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك -وفقا لقناة (روسيا اليوم)- إلى وجود اتجاه فى الآونة الأخيرة نحو زيادة مطردة فى أحجام الإمدادات إلى الشرق الأوسط، مبينا أنه بسبب القيود المفروضة من الدول الغربية كان لابد من تعديل آليات التصدير ولا يزال بعضها قيد إعادة التشكيل.


وأضاف كينشاك، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتى تنص على فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" ووقف التحويلات المالية بالدولار واليورو وحظر دخول السفن الغربية إلى الموانئ الروسية؛ أدى إلى منع وصول الأسطول التجارى المحلى إلى البلدان الأوروبية الأمر الذى ساهم فى تعقيد الخدمات اللوجستية وزيادة تكلفة الشحن.


وأكد أن بلاده عملت على وضع خطط بديلة للنقل واللوجستيات والاتفاق على قنوات وأشكال جديدة للتسويات المالية باستخدام عملات أخرى، بما فى ذلك الروبل.


روسيا

الخارجية الروسية

الشرق الاوسط

العقوبات الغربية



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