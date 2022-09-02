الحكم على ضابط بنيويورك شارك فى "اقتحام الكونجرس" بـ 10 سنوات سجن

حكم قاض فيدرالي على توماس ويبستر ضابط شرطة نيويورك السابق بالسجن 10 سنوات لاعتدائه على ضباط خارج مبنى الكابيتول خلال أحداث الشغب في 6 يناير وهو أطول عقوبة سجن حتى الآن لمتهم في التحقيق الجنائي لوزارة العدل في احداث اقتحام الكونجرس.
وبحسب واشنطن بوست يأتى الحكم بعد أن وجدت هيئة محلفين أن ويبستر مذنب في ست تهم ، بما في ذلك الاعتداء على ضابط شرطة العاصمة نوا راثبون ، الذى أدلى بشهادته خلال المحاكمة.
وفقًا لشهادة وفيديو لأحداث الشغب ، ارتدى ويبستر سترة واقية من الرصاص وملوحًا بعلم مشاة البحرية ، ودفع باتجاه مقدمة الحشد وصرخ في راثبورن "ساخلع جسدك!"
يظهر مقطع فيديو ويبستر وهو يتأرجح سارية العلم المعدنية ويفكك رفوف الدراجات التي كانت تعمل كمحيط للشرطة. عندما تراجع راثبون بعيدًا ، تصدى له ويبستر ثم سحب قناع الغاز الذي يرتديه الضابط
أدين ويبستر بالاعتداء على ضابط ومقاومته وإعاقته باستخدام سلاح خطير والتسبب باضطراب مدني الدخول والبقاء في الأماكن المحظورة بسلاح خطير والانخراط في العنف الجسدي في مناطق محظورة باستخدام سلاح خطير والانخراط في عمل من أعمال العنف الجسدي على أرض الكابيتول.
أثناء الحكم عليه ، مُنح ويبستر ثلاث سنوات من المراقبة تحت الإشراف وأمر بدفع 2060 دولارًا كتعويض.
وخلال الإدلاء ببيان خلال جلسة النطق بالحكم ، بكى ويبستر ، قائلاً إنه ما كان يجب أن يأتي إلى واشنطن أبدًا في 6 يناير كما اعتذر لراثبون.
خدم ويبستر ، في نيويورك ، في سلاح مشاة البحرية من عام 1985 إلى عام 1989 وكضابط في شرطة نيويورك من عام 1991 إلى عام 2011.
وجادل محامو ويبستر بأن سنوات خدمة ويبستر ، "الشخصية الاستثنائية السلوك الذي لا تشوبه شائبة" كضابط شرطة يرتدي الزي الرسمى ، و"الحب والإخلاص لبلده" تستوجب عقوبة أقل قسوة مما سعت إليه وزارة العدل.
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