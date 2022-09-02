الحكم على ضابط بنيويورك شارك فى "اقتحام الكونجرس" بـ 10 سنوات سجن

كتبت: نهال أبو السعود

حكم قاض فيدرالي على توماس ويبستر ضابط شرطة نيويورك السابق بالسجن 10 سنوات لاعتدائه ‏على ضباط خارج مبنى الكابيتول خلال أحداث الشغب في 6 يناير وهو أطول عقوبة سجن حتى الآن ‏لمتهم في التحقيق الجنائي لوزارة العدل في احداث اقتحام الكونجرس.‏

وبحسب واشنطن بوست يأتى الحكم بعد أن وجدت هيئة محلفين أن ويبستر مذنب في ست تهم ، ‏بما في ذلك الاعتداء على ضابط شرطة العاصمة نوا راثبون ، الذى أدلى بشهادته خلال المحاكمة.‏

وفقًا لشهادة وفيديو لأحداث الشغب ، ارتدى ويبستر سترة واقية من الرصاص وملوحًا بعلم مشاة ‏البحرية ، ودفع باتجاه مقدمة الحشد وصرخ في راثبورن "ساخلع جسدك!"‏

يظهر مقطع فيديو ويبستر وهو يتأرجح سارية العلم المعدنية ويفكك رفوف الدراجات التي كانت ‏تعمل كمحيط للشرطة. عندما تراجع راثبون بعيدًا ، تصدى له ويبستر ثم سحب قناع الغاز الذي ‏يرتديه الضابط

أدين ويبستر بالاعتداء على ضابط ومقاومته وإعاقته باستخدام سلاح خطير والتسبب باضطراب ‏مدني الدخول والبقاء في الأماكن المحظورة بسلاح خطير والانخراط في العنف الجسدي في مناطق ‏محظورة باستخدام سلاح خطير والانخراط في عمل من أعمال العنف الجسدي على أرض الكابيتول.‏

أثناء الحكم عليه ، مُنح ويبستر ثلاث سنوات من المراقبة تحت الإشراف وأمر بدفع 2060 دولارًا ‏كتعويض.‏

وخلال الإدلاء ببيان خلال جلسة النطق بالحكم ، بكى ويبستر ، قائلاً إنه ما كان يجب أن يأتي إلى ‏واشنطن أبدًا في 6 يناير كما اعتذر لراثبون.‏

خدم ويبستر ، في نيويورك ، في سلاح مشاة البحرية من عام 1985 إلى عام 1989 وكضابط في شرطة ‏نيويورك من عام 1991 إلى عام 2011.‏

وجادل محامو ويبستر بأن سنوات خدمة ويبستر ، "الشخصية الاستثنائية السلوك الذي لا تشوبه ‏شائبة" كضابط شرطة يرتدي الزي الرسمى ، و"الحب والإخلاص لبلده" تستوجب عقوبة أقل قسوة ‏مما سعت إليه وزارة العدل.‏