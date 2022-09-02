اليوم السابع
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الجمهوريون يتهمون بايدن ببث الفتنة بين الأمريكيين

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 08:00 ص
الجمهوريون يتهمون بايدن ببث الفتنة بين الأمريكيين الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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اتهمت رونا مكدانيل رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي جو بايدن ببث الفتنة بين الأمريكيين بخطابه الموجه ضد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت مكدانيل "جو بايدن هو الفاصل الأعلى، ويجسد الوضع الحالي للحزب الديمقراطي: حزب انقسام وضغينة وعداء تجاه نصف البلاد".

اتهم بايدن في وقت سابق من اليوم الخميس أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بالسعي لإعادة الولايات المتحدة "إلى الوراء".

وأضاف: "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأمريكية مضمونة. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا".


جو بايدن

امريكا

ترامب

الحزب الجمهورى

الحزب الديمقراطى



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