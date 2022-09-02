الانتهاء من تبطين وتأهيل 32 كيلو ترع بقرى كفر الشيخ واستمرار أعمال الصيانة

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 325 كيلو ترع بمراكز ومدن المحافظة ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.

وأضاف ميدان، لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين الترع بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، إضافة لاستكمال المشروعات المتعددة بقرى مطوبس، مشيراً إلى أنه تم طرح 508 كيلو، وتمت الترسية لتأهيل 250كيلو ترع، وجارى الترسية لتبطين وتأهيل 258 كيلو ترع اخرى، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.