اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الانتهاء من تبطين وتأهيل 32 كيلو ترع بقرى كفر الشيخ واستمرار أعمال الصيانة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:00 ص
الانتهاء من تبطين وتأهيل 32 كيلو ترع بقرى كفر الشيخ واستمرار أعمال الصيانة أعمال التبطين وتأهيل الترع
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 325 كيلو ترع بمراكز ومدن المحافظة ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.

وأضاف ميدان، لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين الترع بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، إضافة لاستكمال المشروعات المتعددة بقرى مطوبس، مشيراً إلى أنه تم طرح 508 كيلو، وتمت الترسية لتأهيل 250كيلو ترع، وجارى الترسية لتبطين وتأهيل 258 كيلو ترع اخرى، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.

 

 


كفر الشيخ

تبطين الترع

ري كفر الشيخ

اخبارمصر

اخبار كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة

فيديو.. إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول تبطين الترع فى بنى سويف

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:00 ص

"المشروع القومى لتبطين الترع" نقلة حضارية جديدة بقرى سوهاج.. إجمالى المستهدف 215 ترعة بأطوال 638 كيلو مترا وتكلفة 2.64 مليار جنيه.. والمحافظ: تبطين وتأهيل 107 ترع بالقرى المدرجة بطول 321 كيلو مترا.. صور

الأحد، 28 أغسطس 2022 07:21 ص

قطار التنمية لا يتوقف فى المنيا.. محطات المياه والصرف الصحى تعيد الحياة الكريمة لأهل القرى.. المحافظ: تنفيذ 70٪ من مشروع تأهيل وتبطين الترع بتكلفة 2.7 مليار جنيه.. والأهالى: المبادرة حولت الحلم إلى واقع.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 02:30 م

حياة كريمة.. تنفيذ 70% من مشروع تبطين ترعة الفولى بالشرقية بتكلفة 56 مليون جنيه

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة