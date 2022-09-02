الإسكندرية تستقبل 360 شابا من 12 محافظة فى ثانى أفواج "قطار الجنوب"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، استقبال الفوج الثاني من برنامج "قطار الجنوب"، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتنفذ الإدارة المركزية لتنمية النشء برئاسة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، برنامج قطار الجنوب الذي يستهدف أبناء النوبة وقرى "حياة كريمة " بالصعيد.

وتم توجيه الفوج الثاني إلى المدينة الشبابية بأبى قير، وتضمنت فعاليات اليوم الأول للبرنامج استقبال عدد 12 محافظة ومدينة وهم (أسوان - الأقصر - النوبة - قنا - البحر الأحمر - حلايب - سوهاج - أسيوط - الوادى الجديد - المنيا - الواحات البحرية - الفيوم) بمحطة قطار محطة مصر والتوجه الى المدينة الشبابية للتسكين بإجمالى 630 شابا وفتاة.

ويتضمن البرنامج رحلات ترفيهية بزيارات لأهم المعالم السياحية وأنشطة فنية وثقافية منوعة، في تجربة لن تمحي من ذاكرتهم.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع "الإدارة العامة للبرامج – إدارة الرحلات والمعسكرات"، أفواج "قطار الجنوب" والمخصصة لطلائع محافظات الصعيد، وأبناء المحافظات الحدودية، وأطفال قرى حياة كريمة للوجه القبلي.

ويقوم المشاركون بزيارة أهم المعالم السياحية في الإسكندرية منها "قلعة قايتباى – الأحياء المائية – مكتبة الإسكندرية – السيرك "، بجانب المشاركة فى ماراثون رياضى وأنشطة فنية ورياضية.