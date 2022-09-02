اليوم السابع
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الإحصاء يكشف: معدل الإنجاب يتراجع مع زيادة مستوى التعليم

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 06:00 ص
الإحصاء يكشف: معدل الإنجاب يتراجع مع زيادة مستوى التعليم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أثر الحالة التعليمية على معدل الإنجاب في مصر لكل سيدة، حيث يختلف معدل الإنجاب الكلي حسب الحالة التعليمية.

 

ورصدت البيانات بالإنفو جراف أن معدل الإنجاب بلغ 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، بينما ارتفع إلى 3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الإبتدائي، كما نلاحظ التحسن الواضح عن مسح 2014.

 

وبلغ معدل الإنجاب لمن لم يسبق لها الذهاب للمدرسة في مسح عام 2021 نحو 3.4 طفل، مقابل 4.3 طفل في مسح عام 2014.

وبلغ معدل الإنجاب لمن لم تتم المرحلة الابتدائية في مسح عام 2021 نحو 3.6 طفل، مقابل 4.2 طفل في مسح عام 2014.

بلغ معدل الإنجاب لمن أتمت المرحلة الابتدائية 3.1 طفل في مسح عام 2021، مقابل 3.8 طفل في مسح عام 2014.

معدل الانجاب والحالة التعليمية
معدل الانجاب والحالة التعليمية

 

وإجمالا تراجع معدل الإنجاب الكلى "فترة الثلاث سنوات السابقة على إجراء المسح" وسجل 2.85 طفل لكل سيدة، والذي يمثل انخفاضا عن المستوى الذي تم رصده عام 2021، بنحو 0.7%.

 

وتناول المسح الصحى للأسرة المصرية عينة ضمت نحو 34 ألف أسرة معيشية تغطي 1348 قطعة مساحية تم اختيار 25 اسرة معيشية ما عدا الحدود فتم اختيار 35 أسرة معيشية لضمان التعدد، كما سبق لجهاز الإحصاء تنفيذ سبع دورات سابقة منذ 1988.


معدل الإنجاب

الزيادة السكانية

جهاز الإحصاء

مسح صحة الأسرة



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